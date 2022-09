Condividi subito la notizia

Una cerimonia di “consegna” ha accompagnato oggi la riapertura del Palazzetto dello sport di Copertino, che la Provincia di Lecce mette a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive del territorio.

La struttura polivalente è stata riconsegnata dal presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e dal vice presidente Antonio Leo alla dirigente del “Liceo Scientifico Don Tonino Bello” Paola Alemanno e al dirigente “ITC Bachelet” Giuseppe Manco per le attività didattiche e i progetti speciali legati all’offerta formativa di entrambi gli istituti.

Ad impartire la benedizione don Antonio Raho, della Basilica Sancta Maria ad Nives, alla presenza del sindaco di Copertino Sandrina Schito, del dirigente Ufficio scolastico provinciale Lecce Vincenzo Melilli, del consigliere provinciale delegato a Lavori Pubblici, Patrimonio ed edilizia scolastica, Impiantistica sportiva Antonio De Matteis, del dirigente provinciale Servizio Edilizia e programmazione, rete scolastica e patrimonio Dario Corsini, del progettista e direttore dei lavori Aldo Castrignanò, del responsabile del procedimento Carlo Agostini, del rettore del santuario San Giuseppe da Copertino Padre Matteo Ornelli, delle rappresentanze delle due scuole e delle associazioni sportive.

Negli orari extra scolastici la rinnovata struttura potrà essere utilizzata, inoltre, dalle associazioni sportive che ne faranno richiesta.

L’impegno finanziario della Provincia di Lecce per i lavori di manutenzione straordinaria è stato di circa 222mila euro, cifra che ha riguardato la zona gioco, le gradinate, gli spogliatoi e il sistema di raccolta e separazione delle acque piovane. In particolare: rifacimento completo della pavimentazione del campo da gioco in gomma a tre strati a struttura differenziata; tracciamento delle linee di gioco per calcetto, basket e pallavolo; smontaggio, revisione e rimontaggio di attrezzature sportive a servizio del palazzetto, e di tutte le sedute delle gradinate; tinteggiatura con idropittura murale di interni ed esterni; manutenzione della pavimentazione interna, con emulsione di resine sintetiche in dispersione acquosa; revisione illuminotecnica della zona gioco, gradinate e spogliatoi con montaggio di corpi illuminanti di nuova generazione a led altamente performanti; revisione di infissi e di tutti i servizi igienici; realizzazione di controsoffitto nel corridoi degli spogliatoi.

“Continua il lavoro della Provincia di Lecce a sostegno dei Comuni e delle Comunità. La riapertura del Palazzetto dello Sport di Copertino è un tassello dell’impegno messo in campo dall’Ente per gli studenti e per il personale delle scuole, veri protagonisti dello sviluppo sociale e culturale della nostra terra. Ecco come si traduce in termini pratici il protagonismo della Provincia di Lecce come Casa Comune”, ha evidenziato il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

Secondo il vicepresidente dell’Ente Antonio Leo “Copertino, le sue scuole e le sue associazioni potranno godere di spazi rifunzionalizzati e riqualificati: è in questo modo che la Provincia di Lecce contribuisce alla crescita sociale delle nostre comunità. Un ringraziamento agli Uffici dell’Ente, capaci di mettere a frutto gli oltre 200mila euro con interventi attesi dalla cittadinanza per anni. È un giorno di festa per la nostra città e per il territorio tutto”.

Lecce, 22 settembre 2022

Correlati