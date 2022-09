Condividi subito la notizia



“ Stamane abbiamo deliberato in Giunta regionale le linee guida per la concessione di contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle abitazioni non servite dal metano, ricadenti nel territorio lucano”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. “I beneficiari del provvedimento sono persone fisiche proprietarie di un’abitazione, e il contributo massimo ammissibile è di 10 mila euro e potrà coprire l’intera spesa, in particolare l’acquisto, l’installazione e la connessione di impianti fotovoltaici e micro-eloici. Sono finanziabili anche tutti gli impianti di accumulo, i pannelli termici e le pompe di calore connesse. Rientra nel finanziamento anche la riconversione di impianti termici esistenti. La delibera ha individuato nella definizione e nella gestione delle attività le società Sviluppo Basilicata e Sel. L’entità della manovra è di 90 milioni di euro per i prossimi 3 anni, grazie ad una quota dell’accordo sulle compensazione ambientali sottoscritto nelle scorse settimane tra le compagnie petrolifere e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Si tratta, dopo il provvedimento che da la possibilità ai lucani di ricevere gratis il gas, di un secondo pilastro del sistema . Una terza misura -conclude Latronico – è attesa nelle prossime ore e consiste in un programma di estensione della rete del metano nei comuni attualmente non serviti”.

