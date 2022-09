Condividi subito la notizia

Prosegue l’iniziativa dell’Unità di Crisi Sanitaria Basilicata dedicata al coinvolgimento dei candidati alle prossime elezioni politiche sul tema della sanità e del lavoro in questo settore. In questi ultimi giorni di campagna elettorale, il comitato a cui aderiscono circa 20 strutture sanitarie private, distribuite su tutto il territorio regionale, ha invitato tutti i candidati a partecipare a mini-confronti online per dibattere su tematiche quanto mai attuali e molto rilevanti.

Partendo dall’emergenza sanitaria che ha colpito da ormai due mesi le strutture della specialistica ambulatoriale accreditate SSN, i candidati di ogni colore politico avranno modo di esprimere la loro opinione e la loro visione rispetto alla sanità e lavoro in sanità, argomenti che al di là dell’emergenza in atto, più in generale vedono coinvolti da vicino i cittadini e tutti gli operatori sanitari.

L’Unità di Crisi Sanitaria Basilicata sta portando avanti con forza e determinazione le proprie iniziative e le proprie ragioni, e il confronto con i candidati alle prossime elezioni politiche, diventa un altro canale per parlare di sanità e di lavoro nel dibattito pubblico.

Ai confronti online, che verranno pubblicati successivamente sui social dall’Unità di crisi e dagli stessi candidati, parteciperanno, quindi, un candidato alle prossime elezioni politiche, un moderatore/giornalista e il portavoce dell’Unità di Crisi Sanitaria. I moderatori dei web incontri saranno Alessandro Boccia, giornalista di Telenorba e Vittorio Laviano giornalista de Le Cronache Lucane.

Al momento, il calendario della serie di incontri vede la partecipazione di otto candidati: Salvatore Scrascia di Italia Sovrana e Popolare, Michele Casino di Forza Italia, Vincenzo Ritunnano di Unione Popolare, Francesco Pietrantuono di Alleanza Verdi e Sinistra, Antonio Materdomini del Movimento 5 Stelle, Mario Polese di Azione – Italia Viva, Pasquale Pepe della Lega e Gianni Rosa di Fratelli d’Italia. Una rosa eterogenea di soggetti di diverse forze e colori politici che avranno modo di esprimere le proprie idee e le proprie posizioni sulla tematica, offrendo ai cittadini spunti di riflessione e informazioni utili all’esercizio del diritto di voto. Elenco di partecipanti a cui potrebbero aggiungersi in corso d’opera ulteriori candidati.

Cogliamo l’occasione per ulteriormente invitare altri candidati che volessero partecipare all’iniziativa, basta contattare l’Unità di crisi sanitaria alla mail: unitadicirisisanitaria.bas@gmail.com.

