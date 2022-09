Condividi subito la notizia

Domani, 22 settembre, ore 11:00, presso l’Istituto Sant’Anna di Matera è convocata una Conferenza Stampa sul Congresso Eucaristico Nazionale e sulla Visita Pastorale con Papa Francesco.

Insieme all’amministrazione comunale sarà presente l’ente organizzatore del Congresso Eucaristico. Saranno fornite informazioni logistiche e organizzative relative alla partecipazione degli eventi, compresa la messa con il Santo Padre e le indicazioni su come raggiungere i seggi elettorali in considerazione della zona rossa prevista per la visita di Papa Francesco.

