Il Comune di Ginosa aderisce alla trentesima edizione dell’iniziativa “Puliamo il Mondo’’, promossa da Legambiente sotto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI.

La manifestazione è volta a sensibilizzare i cittadini, e in particolare il mondo giovanile, al rispetto, alla salvaguardia e alla pulizia dell’ambiente attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni ambientalistiche locali.

Sabato 24 settembre sarà una giornata aperta a tutti all’insegna dell’educazione ambientale: scuole, famiglie, associazioni, cittadini volontari.

Dalle 8,30 fino alle 12,30 sono tutti invitati a dare il proprio piccolo contributo per la pulizia di determinate aree verdi: Parco del Palombaro e Parco Murgia San Pellegrino a Ginosa e le pinete prospicienti Via Mar delle Antille, Via Mar Adriatico e Parco Avventura a Marina di Ginosa.

Guanti, buste e attrezzatura per la raccolta saranno distribuiti direttamente sul posto.

<<Ginosa e Marina di Ginosa partecipano al più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo – spiega l’Amministrazione Comunale – un’azione concreta e simbolica per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, degli spazi urbani e delle aree verdi, partendo proprio dai più giovani.

Come Amministrazione abbiamo sposato in toto le finalità di Puliamo il Mondo, un’iniziativa che rende protagonisti i cittadini e che li mette di fronte alla bellezza dei luoghi, a quello di cui purtroppo alcuni sono capaci nel deturparli, alla responsabilità che ognuno di noi ha nel preservarli.

E’ anche da iniziative di questo tipo che parte la riappropriazione dei luoghi e la consapevolezza che non stiamo pulendo soltanto un’area della nostra città, ma una piccola parte del Mondo>>.

