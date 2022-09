Condividi subito la notizia

Rinaldo Melucci, sindaco del comune capoluogo, è stato proclamato presidente della Provincia di Taranto dal segretario generale dell’ente Maria Rosa Viceconte.

«Sono grato a tutti i consiglieri e i sindaci del territorio che hanno creduto nel nostro programma – le parole del presidente – proprio perché non è stata individuata una persona, ma un’idea di amministrazione, un modello di lavoro che condivideremo con tutti, restituendo autorevolezza all’ente. In Provincia ci sono molte persone motivate, dipendenti brillanti che sono pronti a sostenere questa ripartenza. Abbiamo tanti progetti da portare a termine, che impattano su un territorio vasto e variegato, per questo amministreremo come fossimo una città metropolitana, avendo grande attenzione alla trasparenza e ristabilendo il necessario dialogo con tutta la filiera istituzionale. Ora iniziamo a lavorare».

