Giuseppe Baldari per la sezione Musica Leggera, i Sauro Folk per la etnico-popolare sono i vincitori della terza Edizione del “Festival Melodie alla Luna” che si è svolta a Sasso di Castalda (PZ) il 16 e 17 settembre scorsi. Per il Certamen Poetico (concorso di poesia) “Preghiera minima” di Patrizia Francioso è la prima classificata. L’iniziativa dell’Associazione Culturale Broadway Promotion – composta da un gruppo qualificato di Operatori dello Spettacolo ed ha lo scopo in questo caso di promuovere sia nuovi talenti musicali sia il Patrimonio Etnico-Popolare e Tradizionale di Sasso di Castalda e della Basilicata – ha previsto il premio per la Sezione Musicale dedicato alla figura di “Rocco Petrone”: l’ingegnere-capo della Nasa, i cui genitori sono originari di Sasso di Castalda e quello della Sezione Etnico-Popolare finalizzata alla salvaguardia e alla divulgazione dell’Identità Lucana con premio dedicato alla memoria di “Donato Beneventano”, indimenticato interprete della Tradizione Folk di Sasso di Castalda e della Basilicata. L’ esibizione dei vari cantanti, nelle 2 serate, è stata inframmezzata dalla recita di poesie provenienti sia dalla Tradizione Culturale Lucana e Italiana sia dalla Tradizione Culturale di tutto il mondo. Sasso di Castalda con il suo “Ponte alla Luna” si definisce e viene anche comunemente definito come il “paese della Luna”. Il Premio “Melodie alla Luna” è abbinato alla 21 a Edizione del “FESTIVAL DI POTENZA (Rassegna Nazionale di Musica e Spettacolo) che si svolgerà nel mese di novembre 2022 a Potenza, un’iniziativa di rilievo artistico per il Mezzogiorno, dove spesso manifestazioni simili risentono di limitato interesse nazionale. I primi classificati delle due sezioni accedono di diritto al Festival di Potenza.

CLASSIFICA MUSICA LEGGERA ED ETNICO-POPOLARE:

SEZIONE MUSICA LEGGERA

1° PREMIO: GIUSEPPE BALDARI (accede di diritto al Festival di Potenza 2022)

2° PREMIO: VINCENZA ALBANO

3° PREMIO: MARCO FERRARA

SEZIONE ETNICO-POPOLARE

1° PREMIO: I SAURO FOLK (accedono di diritto al Festival di Potenza 2022)

2° PREMIO: ANGELO LOPARDO

3° PREMIO: ANGELO MECCA

PREMI SPECIALI

Premio della CRITICA: ANNA ADELE BLASI E MARIANNA FEZZUOGLIO

Premio MUSICA DAL VIVO: LUCUS GUIDAR DUO

Mensione APPLICAZIONE ALLE ATTIVITÀ MUSICALI: MARIA MORRONE

Mensione PRESENZA SCENICA ED INTERPRETAZIONE: ALESSANDRA MONTANO

Il Certamen Poetico – Concorso Poetico di Sasso di Castalda nell’ambito della 3 Edizione del “Festival Melodie alla Luna” ha visto la partecipazione eccezionale di 76 poeti (tra poeti per così dire “professionali” e poeti amatoriali). Sono state presentate 116 poesie; tanti poeti hanno presentato anche una seconda poesia. Decisamente un’importante partecipazione a livello regionale e anche nazionale. Una Giuria di qualità formata da 5 giurati (compresa la Presidente), diversificata, proveniente da paesi diversi si è espressa con grande competenza e in tutto anonimato. Le prime 20 poesie classificate sono state lette ed interpretate (a ritroso) dalla bellissima e suadente voce di Nora De Gregorio e sono state accompagnate dalla magica chitarra del Maestro Graziano Accinni.

Ecco le prime 3 poesie Classificate:

1 Classificata la poesia: “Preghiera minima” di Patrizia FRANCIOSO;

2 Classificata la poesia: “Misterioso Mosaico” di Antonio BARRACATO;

3 Classificata la poesia: “La luna di Auschwitz” di Teresa ROSITO.

Nel complesso il livello delle poesie è stato mediamente molto alto. Tutte le poesie sono meritevoli di essere raccolte in una silloge poetica che vedrà la luce prossimamente.

