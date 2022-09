Condividi subito la notizia

Potenza, 20 settembre 2022 – Prosegue il ciclo di incontri della Cisl con i rappresentanti dei partiti e delle coalizioni sull’agenda sociale lanciata a livello nazionale dal leader Luigi Sbarra. Dopo l’incontro che si è tenuto mercoledì scorso con la delegazione del Partito Democratico, domani, mercoledì 21 settembre, doppio appuntamento nella Sala Ugo Bianchi della Cisl regionale: alle 12 con il Terzo Polo (Azione-Italia Viva) e alle 16 con Fratelli d’Italia. “Le porte della Cisl sono sempre aperte a chiunque voglia confrontarsi sul merito dei problemi e sulle soluzioni che servono al paese, per la crescita, per il lavoro, per il futuro dei nostri giovani”, spiega il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo che aggiunge: “Il prossimo Governo dovrà dare risposte tempestive per tutelare il potere di acquisto delle famiglie, per mettere in sicurezza il sistema produttivo che rischia la paralisi a causa della spirale dei costi energetici e per estendere gli ammortizzatori sociali salvaguardando i livelli occupazionali. Con l’agenda sociale la Cisl ha proposto innanzitutto un metodo di lavoro fondato sul confronto e su una visione pluralista, aperta e dinamica della democrazia. Alle forze politiche chiediamo di agire con senso di responsabilità e mettendo al centro la coesione sociale”, conclude Cavallo.

Nella foto al centro il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo mentre illustra ai parlamentari Enzo Amendola e Vito De Filippo le proposte contenute nell’agenda sociale.

Correlati