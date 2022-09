Condividi subito la notizia

Pubblicati sul sito istituzionale del centro funzionale decentrato dell’ufficio per la Protezione Civile (www.centrofunzionalebasilicata.it) nella sezione dati storici, gli annali idrogeologici della Regione Basilicata relativamente al periodo 2015-2021 (parte I). La collana è composta da sette fascicoli e riporta i dati provenienti dalle stazioni termo-pluviometriche e idrometriche. Gli Annali della Regione Basilicata offrono un quadro meteorologico completo riguardante temperature, precipitazioni ed idrometria. I dati costituiscono un valido strumento per studiare il ciclo idrologico, le risorse idriche e i regimi fluviali, per progettare e realizzare le opere idrauliche e per lo studio degli ecosistemi e degli habitat acquatici.

L’attività di raccolta e catalogazione dei dati idrologici per la Basilicata è iniziata nel 1916 a cura del Servizio idrografico di Catanzaro, istituito alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici, mentre dal 1998 il compito di elaborare e pubblicare gli annali è stato trasferito all’Ufficio per la Protezione Civile – Ufficio Speciale di Presidenza della Regione Basilicata.

