Due altri interventi sono stati completati dai Comuni dell’area LEADER del GAL “Capo di Leuca”, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del PSR PUGLIA 2014/2020 – Piano di Azione Locale “il Capo di Leuca e le Serre Salentine”.

Il Comune di Ruffano ha riqualificato Piazza dei Carmelitani, ubicata nella frazione di Torrepaduli, a pochi passi dal Santuario di San Rocco. Con l’ammodernamento e l’adeguamento funzionale, l’Ente locale ha favorito l’accessibilità ai diversamente abili, agevolando l’aggregazione sociale; è stata inoltre favorita la mobilità dolce (zona 30 e percorsi pedonali), valorizzando un’area dal forte valore simbolico in grado di rappresentare l’identità di Torrepaduli in termini culturali, ambientali, produttivi e di tradizioni. In ottica turistica è stata ampliata l’offerta culturale con la messa disposizione una importante gamma di contenuti multimediali.

Il Sindaco di Ruffano, Ing. Antonio Rocco Cavallo, dichiara in merito: “Piazza dei Carmelitani è un luogo di aggregazione molto significativo e ricco di storia di Torrepaduli, che abbiamo riqualificato grazie al contributo del GAL Capo di Leuca, con un progetto che ha riguardato la pavimentazione, gli elementi d’arredo urbano e gli aspetti funzionali e tecnologici. La piazza rappresenta storicamente l’agorà della comunità, che abbiamo cercato di proiettare nel nostro futuro, anche attraverso la scelta dei materiali e degli impianti, con un basso impatto ambientale e un risparmio energetico delle risorse. Abbiamo piantumato essenze arboree antismog, con la doppia funzione di migliorare l’aspetto estetico e di favorire l’abbassamento dell’inquinamento atmosferico creando, al contempo, gradevoli zone d’ombra. Per agevolare lo svolgimento di eventi pubblici sono state previste pedane con struttura a listoni di legno e l’arredo urbano è di tipo amovibile per essere spostato in base alle esigenze che si presenteranno in ogni occasione nel luogo di aggregazione. Particolare attenzione è stata rivolta all’illuminazione pubblica con l’impiego di tecnologia a LED, abbattendo i consumi energetici di circa l’80%, rispetto a quelli di tipo tradizionale.”

Il Comune di Alessano ha recuperato e reso maggiormente funzionale il Mercato Coperto, costruito nel 1955, ubicato in Via Rimembranze, a ridosso della maestosa Chiesa Madre. Un edificio che, oltre ad essere stato il fulcro della vita economica e commerciale del paese, racchiudeva il cuore di una civiltà contadina a cui oggi si vuole rendere onore. Gli interventi sono stati mirati ad un innovativo e diversificato utilizzo del mercato coperto che, oltre a luogo di commercio, assume il ruolo di spazio di socializzazione e aggregazione. Mantenendo il percorso originario a staffa di cavallo, che collega i due ingressi, percorso su cui si affacciano i box di vendita, è rimasta sulla sinistra l’area destinata ai servizi. Lo spazio a ridosso delle finestre centrali su via delle Rimembranze, precedentemente occupato da box di vendita, è stato destinato ad area comune attrezzata per l’organizzazione di incontri e per l’accoglienza.

Il Sindaco di Alessano, Dott. Osvaldo Stendardo, ha dichiarato: “L’Amministrazione Comunale di Alessano è grata al GAL Capo di Leuca per l’opportunità di finanziamento che ha concesso a favore del recupero del nostro Mercato Coperto. Un progetto che ha permesso alla nostra comunità di valorizzare e rendere funzionale uno spazio aggregativo storicamente importante per la vita sociale. I lavori di ristrutturazione hanno cercato di mantenere viva l’identità del luogo e il legame col suo passato, evidenziando gli antichi valori del Salento con arredi che richiamano le tradizioni e i materiali locali e con l’illuminazione realizzata da tipiche nasse salentine in giunco. Sono stati realizzati degli scaffali, come “colonne portanti” della cultura locale e delle peculiarità del territorio, sia per collocare libri sia per fungere da espositori. All’interno, abbiamo collocato due stampe storiche, che mirano alla conoscenza e alle peculiarità del territorio, una con una foto che ritrae don Tonino Bello durante l’inaugurazione del mercato, l’altra con un bozzetto di Cosimo De Giorgi, che raffigura Alessano nella seconda metà del 800; mentre all’esterno della struttura è stata installata un’insegna in alluminio, in stile retrò, coerente con l’origine del fabbricato.”

I due progetti sono stati finanziati dal GAL “Capo di Leuca” nell’ambito del PSR PUGLIA 2014/2020, Piano di Azione Locale “il Capo di Leuca e le Serre Salentine” – Azione 2 Fruibilità del Capo di Leuca, Intervento 2.1 Infrastrutture su Piccola Scala per la Qualità della Vita e per il Turismo, per il Comune di Ruffano – Azione 3 Servizi per la popolazione rurale nel Capo di Leuca, Intervento 3.1 “Mercati locali della qualità”, per il Comune di Alessano.

