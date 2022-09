Condividi subito la notizia

IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CHRISTIAN GIORDANO PER LA SCOMPARSA DI MONS. FRANCESCO NOLE’ ALLA VIGILIA DELLE SOLENNI ESEQUIE

“Il dono dell’umiltà, del servizio Cristiano in favore degli ultimi, la sua generosità evidenziata in queste ore di dolore per la dipartita di Mons. Nolè e l’unanime riconoscimento del suo ministero improntato a sobrietà e vicinanza alle comunità che ha amministrato – ha evidenziato Il Presidente Christian Giordano alla vigilia delle solenne esequie in programma domani a Potenza – ci fanno vedere con occhi tristi come la sua prematura scomparsa abbia già creato un vuoto nell’animo dei fedeli che ha conosciuto da vicino.

Dal suo borgo natìo alle porte di Potenza, alle sue esperienze seminariali e poi alla guida delle Diocesi lucane e quindi calabresi dove tutti lo piangono in queste ore.

Ci pare doveroso come istituzione locale, riaffermare il primato dell’uomo che vive con i suoi insegnamenti e la sua bontà d’animo oltre il mistero della morte.

Alla sua famiglia ed all’intera comunità ecclesiastica, vadano le condoglianze mie personali e quelle dell’intero Consiglio Provinciale di Potenza che attraverso i suoi esponenti ed i suoi amministratori ne aveva apprezzato il senso di dialogo costante su cui costruire relazioni forti per il bene della nostra comunità”.

