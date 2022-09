Condividi subito la notizia

Il Comitato Spontaneo Genitori, con la presente, comunica che domani, 20 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, è indetto un presidio nello spazio antistante il Municipio di Potenza, in p.zza Matteotti, per chiedere al Sindaco, all’Assessore competente o loro delegati di essere ricevuti per discutere del problema dell’aumento delle tariffe del Servizio Mensa e trovare soluzioni concordate ed efficaci. Si tratta, infatti, di una questione che rischia di aggravare la già difficile situazione delle famiglie, con aumenti pesanti per chi rientra nella fascia ISEE superiore a 18mila euro. Moltissime famiglie, infatti,

rientrano in detta fascia e molte hanno più di un bambino fruitore del servizio: in detto caso, si potrebbe

arrivare a pagare anche 300 euro al mese di mensa, costo insostenibile, in particolare in un momento di

drammatica crisi economica quale quello che si sta vivendo. E’ quindi urgente che le istituzioni preposte avviino – in un’ottica di massima collaborazione e dialogo – un confronto con le famiglie interessate ed altre eventuali istituzioni preposte per cercare urgentemente una soluzione ed evitare anche una “fuga dal servizio”, oltre agli innumerevoli disagi per gli utenti interessati.

Per questo motivo, domani, una rappresentanza del Comitato sarà presente davanti al Comune in

occasione delle riunioni delle Commissioni Comunali, chiedendo di essere ricevuti. Si comunica che alla

manifestazione parteciperanno le Associazioni FEDERCONSUMATORI, ADICONSUM, ADOC.

Si invitano gli organi di stampa, le associazioni e tutte le componenti della società ad essere presenti e

sostenere le famiglie.

Aggiornamento:

In seguito alla comunicazione telefonica intercorsa col Sindaco di Potenza, Mario Guarente e la portavoce del comitato dei genitori spontaneo di Potenza, si comunica che domani, 20 settembre 2022 alle ore 10,00, il comitato spontaneo dei genitori di Potenza verrà ricevuto, in stretta delegazione presso la sede di via Nazario Saurio, pertanto il sit-in verrà sospeso.

Cordialità

Simona Greco, portavoce del comitato genitori spontaneo

In rappresentanza del Comitato Genitori

SIMONA GRECO (cell. 3317664510 – 3398880779)

