Per il Sinodo a Matera, lo scrittore materano Vito Coviello, dedica al Santo padre, Papa Francesco, al presidente della c.e.i. l’Arcivescovo, mons. Matteo Maria Zuppi ed all’Arcivescovo di Matera ed Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, la sua poesia: CAMMINEREMO INSIEME…

“Cammineremo insieme… Cammineremo insieme, gli uni agli altri accanto. Cammineremo lungo i sentieri della vita, a volte pianeggianti ed a volte in salita e pieni di asperità. Cammineremo tenendoci per mano, aiutando chi non ce la fà ad andare avanti. Cammineremo insieme gli uni agli altri accanto, senza lasciare nessuno indietro, condividendo tutte le cose che nei sentieri della vita incontreremo, da buoni amici e come veri fratelli, cammineremo insieme nel nostro cammino sinodale della Fede in nostro Signore, Padre e Creatore DIO”.

Vito Coviello

