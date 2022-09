Condividi subito la notizia

Venerdì scorso l’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra ha incontrato le tre sigle sindacali, FIT Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti per discutere dei prossimi passi da porre in essere nell’ambito dei servizi del trasporto pubblico e dare finalmente una risposta concreta e positiva alle istanze dei lavoratori di tutto il settore.

Ho ritenuto opportuno – ha dichiarato l’Assessore – invitare FIT Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti ad un tavolo unitario in quanto organizzazioni parimenti rappresentative di tutti i lavoratori, considerata l’importanza della questione. Insieme ai sindacati stiamo costruendo un percorso comune per raggiungere gli obiettivi prefissati e rendere più sicuro il futuro di tutti i lavoratori interessati, i quali attendono ancora l’adeguamento delle loro condizioni economiche alla situazione attuale. Tra questi c’è l’aggiornamento dell’integrativo regionale sul quale c’è comunanza di intenti tra Istituzione e Sindacati e in virtù del quale garantiremo a tutti gli addetti condizioni di lavoro uniformi e paritetiche.

Ringrazio i rappresentanti delle tre sigle sindacali, firmatarie del precedente accordo regionale del2007, ha concluso l’Assessore Merra, per aver accolto l’invito a sedersi sul tavolo unitario, condiviso le proposte e raggiunto decisive consonanze con l’auspicio che si possa continuare unitariamente la discussione nel prossimo futuro. È determinante, in questa fase di crisi economica, continuare sulla strada della riforma del sistema-trasporti e assicurare ai lavoratori un progresso salariale rispondente all’effettivo costo della vita.

