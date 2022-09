Condividi subito la notizia

Da domenica 18 una serie di eventi organizzati da LeccePedala e dalle associazioni aderenti per la Settimana della Mobilità promossa dal Comune di Lecce

Lecce in festa con le bici pedalando verso la Bicipolitana Più mobilità sostenibile per sconfiggere il traffico caos Nella Domenica ecologica che vedrà il centro di Lecce chiuso alle auto, spazio alla grande festa di piazza del Fancy Women Bike Ride e del Parking Day che aprono una serie di iniziative che culmineranno nell’inaugurazione giovedì 22 settembre del nuovo maxi-murale di via Codacci Pisanelli voluto da LeccePedala. Intanto, mentre sono ancora aperti i cantieri delle nuove ciclabili, lunedì 19 si pedala verso la Biciplitana. Tutti gli eventi sono inseriti nel cartellone della Settimana

della Mobilità sostenibile organizzata dal Comune di Lecce. Mai come in questo momento è attuale il messaggio della Settimana della Mobilità: Lecce ha bisogno di migliorare le sue connessioni per strappare la città dalla morsa delle auto e dell’inquinamento, restituendo spazio pubblico alle persone. Più piste ciclabili, più spostamenti in bici non possono che aiutare a decongestionare il traffico, in centro come in periferia. Ecco in ordine cronologico tutti gli eventi in programma:

Fancy Women Bike Ride domenica 18 settembre – Una allegra parata di donne in bici per le vie di Lecce. Il Fancy Women Bike Ride celebra la gioia di andare in bici e la necessità per le donne di avere maggiore spazio e sicurezza per pedalare in città. È il decimo anniversario della manifestazione, premiata dalle Nazioni Unite con lo Special Award 2022 Bicycle Day. Si svolgerà per il decimo anno in 200 città di tutto il mondo e per la seconda volta anche a Lecce. È una allegra e colorata “massa critica” in bicicletta fatta solo da donne, che coi loro colori e sorrisi riempiranno le strade e i luoghi più belli di Lecce. Il Fancy Women Bike Ride offre alle donne l’opportunità di essere più visibili nella società, aumentando la consapevolezza per creare infrastrutture ciclistiche

sicure nelle città. È la celebrazione del potere della gentilezza e allegria delle donne e parte dall’idea che se è bello pedalare tutte insieme per un giorno di festa, è bello continuare a farlo tutti i giorni. Raduno h. 10 Porta San Biagio. Info: 329-6170987. Pedalata cicloturistica per il festival ltaca domenica 18 settembre. Escursione cicloturistica nel territorio del Comune di Lecce nell’ambito del Festival del turismo responsabile “l.ta.ca – Migranti

e Viaggiatori”, alla scoperta del Parco di Rauccio e delle sue particolarità botaniche. In collaborazione con Salento Bici Tour, Cpk, Fucina Salentina, Wwf. Partenza h 12 da Manifatture Knos, partecipazione libera. Distanza 30 km circa. Rientro h 18.30 circa. Affitto bici: 338/3356169. Parking day/You Play MobilityWeek domenica 18 settembre – Laboratorio ludico per tutta la

cittadinanza di qualunque età, all’interno del parking Day. La proposta intende porre al centro l’educazione e il senso civico. alla mobilità alternativa all’auto, attraverso il gioco da tavolo di nuova generazione, chiamato Boardgame. Ritrovo in viale Marconi, all’incrocio con viale Lo Re.

Dalle 10. Info: 345/9236635. Parking day domenica 18 settembre – Un evento per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità. L’obiettivo dell’iniziativa è porre l’attenzione

sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città occupato dalle automobili private e sull’importanza della riappropriazione di questi spazi da parte dei cittadini. L’iniziativa, proposta da Fiab, prevede l’occupazione temporanea di due posti auto in viale Marconi, all’incrocio con viale Lo Re per creare momenti di animazione e di gioco aperti a tutti: burraco, scacchi, musica,

abilità, ciclofficina. In questa occasione ci sarà anche l’apertura del tesseramento Fiab 2023. Info: 328/8828228.

Pedalando verso la Bicipolitana lunedì 19 settembre – Dove portano le nuove piste ciclabili realizzate in città? Da Porta Rudiae si parte per la zona archeologica di Rudiae e si ritorna in città arrivando fino al Parco di Belloluogo, in un’escursione lungo la pista il cui cantiere è agli sgoccioli

per scoprire una delle direttrici della Bicipolitana prossima ventura. Previste visite guidate nell’area archeologica di Rudiae e al Parco di Belloluogo. Raduno h. 16 a Porta Rudiae. Info: 335/7326901.

Talk Leccepedala su Pedibus/Bicibus martedì 20 settembre h 18 Convento degli Agostiniani – Dalle prime esperienze di strade scolastiche e pedibus al possibile bicibus: confronto aperto organizzato da LeccePedala sulla mobilità sostenibile intorno alle scuole. Bike Ability mercoledì 21 settembre – Bike Ability offre a tutti la possibilità di migliorare le capacità di guida e la sicurezza per tutti i tipi di ciclisti. L’iniziativa vuole mettere alla prova le abilità di circolazione in bicicletta indipendentemente da ciò che è già noto. Gli obiettivi della pedalata sono: il perfezionamento della propria posizione in bici, la capacità di controllare la sicurezza delle proprie biciclette e il saper pedalare insieme sulle ciclabili, snodi e percorsi complessi più comuni.

L’iniziativa offre inoltre l’opportunità di una piacevole passeggiata formativa sulla pista ciclabile alla scoperta di luoghi simbolo della città. Bike Ability è un’iniziativa ideata da Officina Onza Onza e di Movimento Sveglia, con il supporto del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala,

Veloservice e Tagghiate Urban Factory. Per info e noleggio bici (entro 2 giorni dall’evento): 320/9328038.

Álzati all’alba e pedala giovedì 22 settembre – Vedere la città con occhi diversi. E con i propri occhi una città diversa. Come? Facendo una pedalata con partenza all’alba, lungo un facile percorso, che valorizza la bellezza della città, perché si vive una realtà ribaltata rispetto a quella che si incontra

quotidianamente: con una luce particolare, senza alcun traffico, senza strepitii. Con l’iniziativa organizzata da Cicloamici Fiab si pedala verso la periferia Est di Lecce per ammirare il sorgere del sole. Raduno ore 6, Porta San Biagio. Info: 347/0636857. Pedali a colori giovedì 22 settembre – Con l’inaugurazione del murale in via Codacci Pisanelli, si realizza un nuovo sogno per gli attivisti di LeccePedala e per tutti gli amanti della street-art: viene realizzata un’opera corale di ben 120 metri, lungo la pista ciclopedonale nei pressi del Museo Ferroviario e della nuova Stazione di Lecce. Quello che era un muro triste, imbrattato e imbruttito, sarà un’esplosione di arte e colori grazie al talento di numerosi artisti tra i quali spiccano: Chekos di 167/B Street, Yuri Hopn, Leocifero, Frank Lucignolo, Davide e Simon De Filippi. L’opera è

autofinanziata da cittadini e associazioni del Salento con una campagna di crowfunding, un grazie speciale a Keplero Education per il supporto. All’inaugurazione, evento conclusivo della Settimana

della Mobilità, partecipano il sindaco Carlo Salvemini e l’assessore alla Mobilità Marco De Matteis. Tutti i ciclisti e i cittadini sono invitati. Subito dopo brindisi collettivo presso Urban Factory/Ciclofficina Onza Onza.

Raduno h. 18 via Codacci Pisanelli. Info: 327/6126476.



Lecce 17 settembre 2022

