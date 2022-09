Condividi subito la notizia

Morale alto in casa Elettra Marconia. La stagione 22/23 si è avviata nel migliore dei modi per gli jonici, che hanno conquistato quattro vittorie in altrettante partite disputate, tra campionato e coppa. Per la terza giornata di Eccellenza lucana i rossoblu affronteranno la corazzata Vultur Rionero. Alla vigilia della gara il Direttore Sportivo Alessandro Perciante ha speso parole di elogio per la squadra: “Sono entusiasta di questo ottimo sprint iniziale. Abbiamo costruito un’ottima squadra, un gruppo di ragazzi eterogeneo che è fin da subito diventato molto compatto ed affiatato. Sapevamo del valore di ognuno dei nostri atleti, ma il grande merito è della società, del mister e dello staff tecnico che ha saputo assemblarli in maniera impeccabile. Per quanto riguarda gli obiettivi, preferisco non porre limiti ma ragionare di partita in partita, consapevoli che vincere aiuta a vincere. Ho avuto modo di osservare gran parte delle altre squadre – continua il DS – a differenza degli altri anni, questo campionato sarà abbastanza livellato, in cui la differenza la faranno gli scontri diretti, quindi bisognerà tenere duro fino alla fine. Aver superato il turno in Coppa Italia è molto importante per cercare di replicare quanto di buono fatto l’anno scorso”. Sul prossimo turno di campionato: “Domenica affronteremo in casa la Vultur Rionero, una squadra con grande tradizione e storicamente al vertice del massimo campionato regionale. Sono certo che saremo in grado di esprimere il nostro calcio disputando una buona prestazione”

