Farà tappa per la prima volta a Potenza e in Basilicata, la Mostra delle Torce Olimpiche, che racconta un viaggio quasi centenario, dalla prima “fiamma” accesa il 20 luglio 1936 ad Olimpia, e protagonista ai Giochi di Berlino, fino all’ultima in occasione delle Olimpiadi di Tokyo. Un’esposizione curata nei dettagli che mette in scena tutte le 22 fiaccole fino ad oggi utilizzate per i Giochi estivi, a cui si aggiungono le due dei Giochi invernali disputati in Italia, a Cortina 1956 e Torino 2006. Saranno esposti inoltre 12 manichini con le divise ufficiali delle ultime 3 edizioni.

La Mostra si aprirà ufficialmente con una cerimonia di inaugurazione, che si terrà domenica 18 settembre alle ore 11:30, presso il Palazzo della Cultura di Potenza, in via Cesare Battisti 1, alla presenza del Sindaco di Potenza, Mario Guarente e dell’Assessore allo Sport Gianmarco Blasi, e del presidente del CONI Basilicata Leopoldo Desiderio, grazie al quale è stato possibile portare la mostra nel capoluogo, su concessione del CONI Nazionale e del presidente Malagò.

Ospite d’eccezione della Cerimonia di apertura, la potentina FRANCESCA PALUMBO, atleta dell’Aeronautica Militare, oro mondiale nel fioretto a squadre ai Mondiali 2022 in Egitto. Alla fiorettista lucana verrà consegnata direttamente dal presidente Desiderio, la Medaglia al Valore Atletico d’argento, conferita alla campionessa dal CONI. Presente inoltre anche un altro atleta lucano, Nicky Russo che ha preso parte alle Paraolimpiadi di Tokyo, e lo scorso luglio ha fatto il bis di medaglie d’oro nei Campionati Italiani di getto del peso e lancio del disco.

Il prestigioso evento rientra nel più ampio progetto di “Potenza Città Europea dello Sport”, titolo di cui la città è stata insignita da ACES GROUP per tutto il 2022, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’assessore Blasi e dell’amministrazione che ha messo a disposizione un prestigioso Palazzo.

“È un evento unico che siamo riusciti a realizzare grazie alla disponibilità del presidente Malagò e del CONI nazionale, e all’amministrazione locale che ha messo a disposizione spazi e uomini per poter ospitare una suggestiva esposizione che rievoca la storia dei giochi olimpici. Mai come in questi ultimi anni atleti lucani stanno raggiungendo risultati sportivi importantissimi, e sta a noi uomini impegnati nello sport e alle istituzioni rendere merito a chi ci rende orgogliosi di essere lucani, e porta alto il nome della Basilicata in Europa e nel Mondo”, ha affermato il presidente Desiderio.

L’ingresso alla Mostra delle Torce Olimpiche è libero e gratuito, la mostra rispetterà i seguenti orari:

domenica 18 ore 11:30 Conferenza stampa di inaugurazione lunedì 19 09:00/13:0015:00/19:00 martedì 20 mercoledì 21 giovedì 22 09:00/12:00 (chiusura)

