Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Bella novità ! Una volta tanto e, finalmente, parliamo di bambini. Ci ha pensato l’artista pisticcese Maria Teresa Romeo, in arte OEMOR, firmando un libro gustoso e simpatico dal titolo “MISSIONI IMPOSSIBILI”. Una sessantina di pagine in bella carta patinata e caratteri larghi, con diverse storie per bambini di ogni età. Una idea apprezzabile, ma anche speciale che trova posto in un mondo affascinante, puro e non contaminato, come è appunto quello dei bambini, segnato da una fantasia che mostra le cose con gli occhi della innocenza e della genuinità. Oemor ha colto il segno, dando vita appunto, ad una serie di racconti che- come l’autore spiega – “sono nati da frammenti di ricordi della mia infanzia, arricchiti da elaborazioni della mia fantasia. Tra avventure, esperienze e dialoghi – aggiunge – i piccoli protagonisti affrontano tematiche molto delicate, con la leggerezza del gioco”. I temi principali trattati nel lavoro di Maria Teresa, sono le origini della vita, la salvaguardia dell’ambiente, il rispetto per l’arte e la cultura ed anche la morte. “ I bambini , lasciati liberi di giocare e sperimentare – spiega ancora OEMOR – hanno modo di approfondire notizie acquisite da varie fonti, con l’aiuto di un adulto, in questo caso la nonna. Racconti senza pretese che comunque potrebbero aprire un dialogo costruttivo”. Il primo racconto si titola “ La collana della nonna” , con protagonisti Vale e Dany che trovano dei reperti antichi, e la nonna Ele che spiega il valore e la importanza di quei reperti e la necessità di consegnarli al Museo Archeologico, dove, per l’occasione si potranno vedere tanti altri oggetti ritrovati nel corso di anni di scavi ed in quel posto ben conservati. Seguono altri piacevoli racconti come “ “Il ciclo della vita”, “ Il viaggio fantastico”, “ Il canto del grillo” e, infine, il simpatico “ Orco Ciccio”. Insomma, tutto un bel leggere che per la prima volta trova spazio nella letteratura locale rivolta ai bambini. Un impegno per un compito arduo e non facile per l’autore – un’artista ben conosciuta dalle nostre parti, e non solo – quello di entrare nel mondo misterioso e affascinante degli adolescenti e renderli protagonisti in quelle …….” MISSIONI IMPOSSIBILI”. OEMOR, ci è riuscita, eccome! E bisogna darne atto che lo ha fatto in modo chiaro, preciso, semplice, ma soprattutto appassionato. Proprio come meritano i bambini.

Correlati