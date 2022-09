Condividi subito la notizia

Con la deliberazione di G.R. n. 580 dell’08/09/2022 ad oggetto “LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N.448, ART 27. BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. Approvazione”, la Regione Basilicata ha disposto l’approvazione del “Bando per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo – anno scolastico 2022/2023”, individuando i criteri di ripartizione del fondo statale ed i requisiti di accesso al suddetto Bando, che fissa criteri e modalità per l’erogazione dei contributi.

Il Comune di Matera, con determina dirigenziale DetSet n. 642/2022 del 15/09/2022 – RCG N° 2305/2022 del 15/09/2022, ha approvato l’Avviso e lo schema di domanda per l’accesso ai contributi in oggetto.

Dal 16 settembre al 18 ottobre 2022, pertanto, i cittadini potranno inoltrare domanda mediante piattaforma digitale dedicata, allegando tutti i documenti necessari per la valutazione delle istruttorie.

I cittadini interessati sono invitati a leggere con attenzione l’AVVISO (scaricabile a questo link):

https://www.comune.matera.it/avvisi/item/5561-avviso-per-la-fornitura-gratuita-o-semigratuita-di-libri-di-testo-a-s-2022-2023

Piattaforma attiva dalle ore 0.00 del 16/09/2022 alle ore 23.59 del 18/10/2022.

Viva soddisfazione da parte del Sindaco Bennardi e dell’assessore alla scuole e alle politiche sociali per la pubblicazione del bando e per l’operato dell’Ufficio Scuola, un sostegno in questo momento molto importante per tante famiglie in difficoltà.

