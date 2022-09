Condividi subito la notizia

Continuano le iniziative in programma per la settimana europea della mobilità a Lecce, di seguito il programma di sabato 17 settembre.

Alle 17 “Pizzica In Movimento”, un appuntamento organizzato da Movimento Sveglia e Villeggiatura In Panchina con partenza dal centro commerciale Centrum. Percorrendo le strade cittadine a bordo dei mezzi di sharing elettrico – che saranno gentilmente offerti da Bit Mobility – i partecipanti potranno muoversi lungo un percorso musicale e culturale intervallato da esibizioni di pizzica pizzica.

Alle 17.30 due appuntamenti, dedicati alla cultura e all’accessibilità. Il primo, organizzato da Civica, è “Con il bus che bella storia” e prevede la visita gratuita al Museo Ferroviario di Lecce per i cittadini che lo raggiungeranno in bus. Allo stesso orario si rinnova l’appuntamento organizzato da Lecce città pubblica con le associazioni Circolo Tandem e Unione Italiana Ciechi e ipovedenti “In Tandem Tutto È Possibile”. Ritrovo alle 17:30 al Parco dei Bambini di Viale Giovanni Paolo II per un percorso in tandem e bici sulle piste ciclabili della città, insieme ai cittadini con disabilità visive.

Alle 20, con raduno in Piazza Carmelo Bene (Foro Boario) l’iniziativa “Buswing”, organizzata dal movimento Leccepedala e dedicata agli appassionati del ballo Lindy Hop. I cittadini saranno invitati a salire sui mezzi del trasporto pubblico cittadino che li porteranno in quattro piazze della città nelle quali insieme ai danzatori potranno divertirsi esigendosi al ritmo del “ballo del sorriso”. Info: 349/6757350

