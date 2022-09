Condividi subito la notizia

Un omaggio ad Isabella Morra, con cui si vuole sostenere l’impegno di istituzioni, associazioni e cittadini contro la violenza sulle donne rilanciando in particolare il goal 5 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.

Con “Donne in rinascita”, Valsinni ospita così il terzo evento del F.A.ME, Festival Appennino Mediterraneo organizzato da Fondazione Appennino con la direzione artistica di Giovanna D’Amato e il riconoscimento del Ministero della Cultura.

La scelta di portare lo spettacolo dal titolo “Donne in rinascita” a Valsinni e in particolare nel teatro intitolato a Ninì Truncellito risiede nel progetto artistico del Festival che è stato pensato anche con l’idea di valorizzare paesi e borghi che hanno avuto particolari riconoscimenti e riconoscibilità nel tempo. Valsinni è sede del Parco Letterario Isabella Morra, tra i primi istituiti in Basilicata e in Italia. Valsinni è un passaggio geografico, paesaggistico e poetico del fiume Sinni che collega l’Appennino al Mediterraneo, il cui verso contrario, in risalita, è stata messo in versi anche da Isabella Morra perché ha rappresentato, in secoli di storia, una via dell’acqua, navigabile dal mare alla montagna.

“Donne in rinascita”: un evento elegante e raffinato, capace di toccare, con le note e le parole, il profondo dell’anima, in cui il pianoforte suonato a quattro mani dalle pianiste Vera Lizzio e Diana Nocchiero, creerà un’atmosfera incantata che amplificherà le potenza delle parole recitate dall’attore Alessandro Sparacino.

La serata sarà dedicata ad opere musicali e poetiche scritte da donne o dedicate alle donne, composizioni romantiche, musiche accattivanti e leggere, eleganti e fortemente evocative che, combinate con testi poetici anche contemporanei dedicate alla figura femminile, offriranno un clima ricco di pathos e partecipazione.

