Il 17 settembre di ogni anno, in tutto il mondo, si celebra il World Patient Safety Day, cioè la Giornata internazionale della sicurezza dei pazienti. Da pochi anni, in Italia, a questa ricorrenza si affianca e si sovrappone la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, ormai giunta alla 4° edizione. In occasione di tale ricorrenza la Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, ha organizzato per domani, presso la Sala Inguscio con inizio alle ore 9:30, un’intera mattinata dedicata alla sicurezza del farmaco in polifarmacoterapia, alle transizioni di cura e alle antimicrobial stewardship. Con polifarmacoterapia si indica l’utilizzo cronico di cinque o più principi attivi da parte di un medesimo soggetto. Le transizioni di cura sono invece i passaggi di responsabilità di cura che possono essere connessi o meno ad un cambiamento di luogo di cura, di complessità assistenziale e/o intensità di cura. Il termine antimicrobial stewardship si riferisce infine agli interventi coordinati, che hanno lo scopo di promuovere la scelta ottimale del farmaco, della dose, della durata della terapia e della via di somministrazione. Alla prima parte della mattinata, dedicata alla polifarmacoterapia e alle transizioni di cura, seguiranno altre due sezioni. La prima riguarderà gli aspetti microbiologici e di prevenzione delle infezioni, la seconda i sistemi di monitoraggio della resistenza agli antimicrobici che è la capacità dei microrganismi di resistere ai trattamenti antimicrobici. L’uso scorretto o l’abuso di antibiotici sono considerati le cause della crescita e della diffusione di microorganismi resistenti alla loro azione, con conseguente perdita di efficacia delle terapie. Nel corso della giornata sarà spiegato quali sono i comportamenti corretti e responsabili da adottare per contrastare il fenomeno dell’antibiotico resistenza.

