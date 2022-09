Condividi subito la notizia

L’amministrazione comunale di Pisticci comunica che è stato pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2022/2023 le scuole secondarie statali o paritarie di I e II grado.

L’avviso prevede un contributo per l’acquisto di libri di testo indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei programmi di studio, che il richiedente ha già sostenuto o deve sostenere in relazione all’anno scolastico 2022/2023.

Possono essere acquistati:

• libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione testi in braille per i non vedenti;

• i libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro tipo di formato.

Accedi all’avviso ed alla compilazione della domanda on-line: https://bit.ly/3RFrA4e

Correlati