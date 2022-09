Condividi subito la notizia

CORIGLIANO – ROSSANO (Cs), giovedì 15 settembre 2022 – Se a livello nazionale, la definitiva rimozione delle restrizioni ha permesso di registrare un netto incremento dei visitatori all’interno dei parchi rispetto al 2021, circa il 30% in più, con punte che superano il 40% nel caso dei parchi acquatici, a guidare la positiva classifica per la Calabria e per il Sud è stata ancora una volta Odissea 2000 che, con la chiusura nei giorni scorsi di una delle stagioni migliori di sempre, ha contribuito a confermare e rafforzare il trend nazionale di questo importantissimo segmento turistico.

È stato un vero e proprio record di presenze quello fatto registrare dalla 28esima edizione dell’Acquapark che dal 1995 resta destinazione nella destinazione: quella cioè dell’esperienza da vivere tra i giganti della mitologia greca, valore aggiunto e marcatore identitario per la complessiva proposta turistica del territorio e della Calabria.

Per ben 11 settimane e mezzo di acqua, musica e sole, l’oasi del sano divertimento nell’antica area sulfurea (Zolfara) di Corigliano-Rossano ha prima anticipato e poi riempito di senso l’estate 2022 portandola anche un po’ più in là rispetto ai normali flussi turistici, accogliendo viaggiatori da tutt’Italia, da zero ai 100 anni, tra scivoli mozzafiato per i più temerari, corsi più lenti e aree relax per i più placati.

Chimera, il primo multipista in Italia a testa in giù; The Big Olimpo, unico roller coaster acquatico; il Titano Roller, lo scivolo più lungo d’Europa e Skyron Rocket, primo looping rocket in Italia sono state anche quest’anno le irrinunciabili attrazioni che hanno fatto misurare l’adrenalina dei propri ospiti.

Il Ferragosto speciale organizzato in collaborazione con il Flag I Borghi Marinari dello Jonio che ha proposto agli ospiti il menu con il pescato locale e con Antonio Grosso e Le Muse del Mediterraneo, pluripremiato e apprezzato progetto culturale che si concentra nello studio della tarantella calabrese, tra ballo e canto ai più classici strumenti della tradizione musicale calabrese. L’evento con gli speaker di Radio Kiss Kiss, Pippo Pelo e Adriana, che hanno inaugurato la stagione di musica e divertimento proiettando la Calabria sulle onde medie nazionali. Il Contest Regalaci un Sorriso. Sono, queste, solo alcune delle istantanee della di una lunga festa acquatica ispirata al motto di quest’anno, goditi la vita, pensando alle novità dell’estate 2023, la N.29 di Odissea 2000. – (Fonte: AcquaPark Odissea 2000 – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

