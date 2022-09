Condividi subito la notizia

Prosegue l’estate del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce che anche quest’anno si è aperto al territorio con una ricca programmazione di eventi e concerti. Venerdì 16 settembre (ore 20 – ingresso libero) nella Chiesa Madre di Squinzano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, appuntamento con l’EArPieCe Ensemble. Diretta dal Maestro Francesco Muolo, si esibirà un’orchestra di fiati, formata da circa cinquanta elementi tra docenti e studenti del “Tito Schipa”. Di grande valenza storica e culturale è il programma musicale della serata incentrato sull’esecuzione di musiche dei fratelli Ernesto e Gennaro Abbate, entrambi direttori della Banda di Squinzano, nei loro anni portata a livelli di straordinaria eccellenza. Alla morte di Ernesto nel 1934, infatti, Gennaro abbandonò una brillante carriera internazionale di direttore d’orchestra nei più importanti teatri europei proprio per sostituire il fratello nella direzione della Banda fino alla sua scomparsa nel 1954. Dei due compositori saranno peraltro eseguiti brani di rarissimo ascolto ed alcuni dei quali in prima esecuzione dall’epoca. L’ensemble nasce nell’ambito del progetto EArPieCe (Encoding and Analysing Popular Music), approvato nel Programma transfrontaliero Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, promosso dai Conservatori Tito Schipa di Lecce e Lorenzo Perosi di Campobasso, DHITECH – Distretto Tecnologico High-Tech di Lecce, Akademia Muzika di Tirana e dalla Montenegro Youth Orchestra.

