Condividi subito la notizia

Anche quest’anno la Città di Bari aderisce alla Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2022), dedicata al mondo della mobilità sostenibile e a tutte quelle iniziative utili a ripensare le città in un’ottica di moderazione del traffico veicolare e dell’inquinamento da combustibili fossili, per provare a immaginare città più vivibili e a misura d’uomo.

Questi gli appuntamenti in programma, organizzati da realtà e associazioni cittadine impegnate sui temi della mobilità sostenibile e della promozione turistica della città con il patrocinio del Comune di Bari:

Venerdì 16 settembre

· “Obiettivo Mobilità” – lancio del Contest fotografico destinato alle scuole cittadine di ogni ordine e grado, a cura di CUB (Ciclisti urbani Bari), con il patrocinio del Comune di Bari. Il tema del contest, “Migliori connessioni”, è stato pensato per evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e tra i luoghi con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile e promuovere il cambiamento dei comportamenti collettivi in direzione di una mobilità attiva.

· ore 15-17 “Tutti in Bici” – Corso di bici per adulti a cura di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) con il patrocinio del Comune di Bari, presso Parco Perotti;

· ore 17-19 “7 tour in bicicletta in 7 giorni” – alla scoperta dei luoghi storici e culturali della città: Casa di Niccolò Piccinni, a cura di CUB, FAI (Fondo Ambiente Italiano), Veloservice e Barinedita e con il patrocinio del Comune di Bari.

Per ulteriori informazioni https://www.facebook.com/events/665759844517291

Sabato 17 settembre

· ore 10 “7 tour in bicicletta in 7 giorni” – alla scoperta dei luoghi storici e culturali della città: Sacrario Caduti d’Oltremare, a cura di CUB, FAI e con la partecipazione del gruppo storico dei Bersaglieri in bicicletta.

Per ulteriori informazioni https://www.facebook.com/events/497295771753390

Domenica 18 settembre

· ore 8.45 “Scegli la Bici” – Pedalata cittadina a cura di FIAB, con il patrocino del Comune di Bari. Per conoscere i percorsi dei bici bus e per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/events/s/sceglilabici/481759266881094/

· ore 17 “7 tour in bicicletta in 7 giorni” – alla scoperta dei luoghi storici e culturali della città: l’Ipogeo della Casa Rossa a cura di CUB, FAI, Veloservice e Barinedita e con il patrocinio del Comune di Bari.

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/events/5960434213986483

Lunedì 19 settembre

· ore 15-17 “Tutti in Bici” – Corso di bici per adulti a cura di FIAB con il patrocinio del Comune di Bari, presso Parco Perotti;

· ore 17-19 “7 tour in bicicletta in 7 giorni” a cura di CUB, FAI, Veloservice e Barinedita. Raduno in largo Giannella e partenza (ore 17.30 circa) lungo la ciclabile del lungomare e le vie ZONA 30 limitrofe per scoprire la città anche grazie alla tecnologia degli smartphone come in una caccia al tesoro.

Martedì 20 settembre

· ore 20 “ABC della bicicletta” – Corso di manutenzione presso la sede FIAB, via Sabotino 18;

· ore 16.30-19 “Open Day scuola Franco Ballerini”- pomeriggio di avviamento alla pratica ciclistica per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie presso il Bike park “Nessuno escluso”, nel quartiere San Paolo.

· ore 17- 19 “7 tour in bicicletta in 7 giorni”, a cura di CUB, FAI, Veloservice e Barinedita e con il patrocinio del Comune di Bari. Raduno in largo Giannella e partenza (ore 17.30 circa) lungo la ciclabile del lungomare e le vie ZONA 30 limitrofe per scoprire la città anche grazie alla tecnologia degli smartphone come in una caccia al tesoro.

· ore 17.30 inaugurazione “Pedal on the bicycle. The Art of Tristan Howe” presso Urban Center (via Vitantonio de Bellis): la mostra espone opere dell’artista indipendente di Colchester (Uk), educatore di comunità e appassionato ciclista, le cui creazioni sono ispirate principalmente all’iconografia religiosa e al folklore. La mostra, a cura di Vincenzo De Leonardis e Fulvio Morgese, organizzata da associazione culturale Aeneis 2000 e asd Bari Motivation Bike, sarà visitabile tutti i giorni, fino al 7 ottobre, dalle ore 17.30 alle 20.30.

Mercoledì 21 settembre

· ore 17-19 “7 tour in bicicletta in 7 giorni”, a cura di CUB, FAI, Veloservice e Barinedita e con il patrocinio del Comune di Bari. Raduno in largo Giannella e partenza (ore 17.30 circa) lungo la ciclabile del lungomare e le vie ZONA 30 limitrofe per scoprire la città anche grazie alla tecnologia degli smartphone come in una caccia al tesoro.

· ore 20 “Pedali nella notte special” in collaborazione Circolo ACLI “Dalfino”, punto d’incontro piazza del Ferrarese.

Giovedì 22 settembre

· ore 17- 19 “7 tour in bicicletta in 7 giorni”, a cura di CUB, FAI, Veloservice e Bariinedita e con il patrocinio del Comune di Bari. Raduno in largo Giannella e partenza (ore 17.30 circa) lungo la ciclabile del lungomare e le vie ZONA 30 limitrofe per scoprire la città anche grazie alla tecnologia degli smartphone come in una caccia al tesoro.

· ore 20 “ABC della bicicletta” – Corso di manutenzione presso la sede FIAB, via Sabotino 18.

Correlati