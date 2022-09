Condividi subito la notizia

“miami” è il brano in cui si incontrano le voci di wasabe e neverbh, in uscita giovedì 15 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

La canzone ha come sfondo un’ipotetica fine del mondo, e parla di quella sensazione che si prova a voler restare fino alla fine con l’unica persona che abbiamo saputo amare.

Una ballad indie-pop dal sound contemporaneo e cantautorale. Atmosfere malinconiche che nella dolcezza degli incastri delle voci dei due artisti ricercano un po’ una fuga da un mondo che non ci appartiene più come tempo. Un semplice gioco di parole, un viaggio per vincere la sfiducia verso il futuro che rende difficile il distacco dal passato, ma allo tempo stesso ci regala l’opportunità per credere nelle cose e nelle persone realmente importanti, e ricordarci dei momenti che abbiamo vissuto e ci hanno fatto felici.

Scritta da Stefano Bochicchio (Neverbh) e Sabina Canton ( Wasabe ) e prodotta con Alessandro Landini e Marco Ravelli (Pinguini Tattiti Nucleari, Chiamamifaro, ecc), l’idea della collaborazione tra i due artisti nasce dalla forte affinità nello stile musicale e dalla necessità di esprimere gli stessi concetti.

Neverbh Classe ’95 da Verona, inizia il suo percorso musicale a 14 anni quando inizia a registrarsi in cameretta mentre suona la chitarra acustica. Dopo i primi brani da indipendente firma con UMA Records nell’estate del 2020. Ad oggi Neverbh si conferma saldamente nell’immaginario sad indie-pop emergente, con 8 brani inseriti in “Indie Triste” e 7 in “Scuola Indie” di Spotify negli ultimi due anni; con sonorità emo e lo-fi che contraddistinguono il suo stile “home made”, e una scrittura sincera e tagliente che vuole accompagnare chiunque si senta fragile. L’ultimo singolo “mille notti” raggiunge in 30.000 ascolti in appena due settimane ed entra nelle playlist editoriali “Indie Italia”, “Generazione Z”, “Scuola Indie” e “New Music Friday Italia”.

Wasabe è Sabina Canton, cantautrice classe 2000 di Vicenza. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 9 anni, poi a scrivere le prime canzoni registrate nella sua camera. Nel 2021, dopo un duro periodo della mia vita, esce il brano “VENTI”, primo singolo, uscito a fine luglio su tutte le piattaforme digitali. La sua musica “per cuori fragili” parla del suo modo di affrontare le cose, l’amore e tutti i problemi che accomunano i giovani di oggi, senza vergogna per isentimenti che prova. Nel 2021 pubblica il brano “Farfalle” per ADA Music Italy / Warner Music Italv inserito nelle pavlist editoriali di spotify “Scuola Indie” ed “Equal Italia” ,seguito dal brano “Spegnimi la testa” inserito da spotify in “new music friday italia, graffiti pop, scuola indie ed equal italia”.

