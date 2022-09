Condividi subito la notizia

Un libro che nella premessa ha una sorta di prescrizione, prendere tempo ogni giorno per una poesia e un’immagine. “Ogni giorno guardate un brano di Silvana e leggete una fotografia di Andrea” scrive Giovanni Breschi nella introduzione al libro “Collezione di piccole felicità” composto dai due autori, il fotografo e giornalista fiorentino e la docente e ricercatrice pugliese. Il 15 settembre22 alle 19 in punto da Mondadori Bookstore in piazza Vittorio Veneto a Matera, questo libro parlerà nell’ambito della rassegna “Piacere! Letture in libreria, festival della parola | abitare poeticamente la città”. Luce e natura, fragilità umane, suoni e melodie, universo vivente: ogni fotografia di Andrea Semplici incontra in questo libro parole di Silvana Kuhtz componendo una vera e propria collezione che diventa preziosa trasformandosi in libro.

Il testo, per la collana “I libri volanti” de “Gli amici di Erodoto”, edito da Casalta edizioni di Firenze, scorre attraverso volti e luoghi che provengono da tutto il mondo, lo stesso che Semplici nei suoi racconti di viaggio ha sempre descritto e che in questa occasione contano su versi tagliati su misura da Silvana Kuhtz.

Scrive nella prefazione Mirella Caldarone, parlando dei due autori: “Due lapis copiativi in fruttuoso dialogo, un lessico silenzioso che arriva al cuore.”

“Anche in questo caso” sottolineano gli organizzatori della rassegna Antonella Ciervo, Silvana Kuhtz e Antonio Sacco “ Abbiamo fatto in modo che le parole, il contenuto del libro fossero protagonisti del nostro incontro. il rapporto tra immagine e parola è parte integrante delle pagine di questo testo e crea un unico racconto.”

“Piacere! Letture in libreria, il Festival della Parola | Abitare poeticamente la città!”, si avvale del patrocinio del Comune di Matera, dell’Università degli Studi della Basilicata ed è realizzato in collaborazione con Nature City Lab, Mondadori Matera, Poesia in Azione, Cittàchelegge, Noi Ortadini Aps e Maison dAx.

