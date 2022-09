Condividi subito la notizia

Incentivare il riciclo della plastica, mettendo a disposizione dei cittadini nuovi macchinari che trasformano il rifiuto in risorsa. Tre nuovi Eco-compattatori, meglio conosciuti come “mangiaplastica” saranno attivati domani in tre zone della città di Taranto. L’installazione degli apparecchi forniti da Coripet, consorzio senza fine di lucro per la raccolta delle bottiglie in PET ad uso alimentare, è il risultato di un protocollo d’intesa tra Kyma Ambiente, Kyma Mobilità, Comune di Taranto e Coripet.

Uno dei tre “mangiaplastica” sarà presentato in conferenza stampa che si terrà domani, mercoledì 14 settembre alle ore 10:30 in piazza Liborio Tebano (nei pressi della ex sede circoscrizionale), nel quartiere Tamburi.

Saranno presenti in conferenza stampa i rappresentanti dei firmatari dell’intesa che ha consentito l’arrivo dei nuovi Eco-compattatori: Kyma Ambiente, Kyma Mobilità, Comune di Taranto e Coripet.

Per gli utenti utilizzare l’Eco-compattatore sarà molto semplice e, in cambio di bottiglie in PET vuote, avranno sconti per i servizi di trasporto pubblico o nei parcheggi a Taranto e altri vantaggi.

