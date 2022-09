Condividi subito la notizia

Il programma dell’evento “Moda e Sapori sotto le stelle” promosso per il 15 e il 17 settembre da Confcommercio Potenza con la Camera di Commercio Basilicata, il patrocinio del Comune di Potenza, sponsor BCC Basilicata.

Giovedì 15 settembre si terrà un incontro in Camera di Commercio (corso 18 agosto, ore 15,30) sui temi della rigenerazione urbana del centro storico, sviluppo sostenibile-sinergie pubblico-privato, innovazione-promozione nuove imprenditorialità. Con il presidente della Cciaa Michele Somma, interverranno: Mario Guarente sindaco di Potenza, Alessandro Galella, assessore regionale Attività Produttive; Vito Bardi, presidente Regione; Gabriella Megale, Sviluppo Basilicata; Michele Campanaro, Prefetto Potenza; Teresa Fiorderisi, pres. BCC Basilicata. Per Confcommercio saranno presenti: Fausto De Mare, Rosa Solimeno, Angela Latorraca. Sabato 17 in piazza Mario Pagano (ore 20) l’evento “Moda e Sapori sotto le stelle”, manifestazione dei titolari di attività del fashion e dell’alimentare; conduce Floriana Rignanese, ospite Enzo Costanza (showman, cabarettista e imitatore)

