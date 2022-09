Condividi subito la notizia

Mercoledì 14 settembre alle ore 18 presso la Piazzetta antistante il Centro Polivalente Anziani in Viale Magna Grecia, n.48, si terrà una pubblica assemblea per presentare il progetto per la realizzazione degli interventi di miglioramento della SS7 tra Taranto e Massafra.

Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per ricucire la frattura tra Taranto e la rete autostradale. Quando l’opera sarà realizzata, avremo una strada moderna a quattro corsie con alti standard di sicurezza, capace di soddisfare le esigenze della città e dell’intero territorio, accorciando le distanze verso il porto e l’area industriale.

In Commissione Bilancio, con l’approvazione di un emendamento dell’On. Pagano, sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per finanziare la progettazione degli interventi di miglioramento della SS7 tra Taranto e Massafra.

Durante l’iniziativa politica del 14 settembre sarà presentato il progetto alla cittadinanza nella quale interverranno:

– Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

– On.Ubaldo Pagano, candidato alla Camera dei Deputati

– Fabrizio Quarto, Sindaco di Massafra

– Michele Mazzarano, Consigliere Regionale PD

Coordina Francesca Viggiano, Assessore al Comune di Taranto e candidata alla Camera dei Deputati.

