Registrato nelle sale di Palazzo Pesce a Mola di Bari, prodotto dall’etichetta Dodicilune, nella collana editoriale Confini, distribuito da distribuito in Italia e all’estero da IRD e nei migliori store on line da Believe Digital, martedì 13 settembre esce “Canzoni di un lungo viaggio” della mezzo-soprano Margherita Rotondi e del pianista Vincenzo Cicchelli.

«Alcune canzoni hanno il potere di restare impresse nella nostra memoria e riportarci alla mente ricordi indelebili. Luoghi, situazioni, persone, sentimenti… basta riascoltare un verso o qualche nota e il nostro vissuto ritorna nitido a farci compagnia», raccontano i due artisti pugliesi nelle note di copertina. «Il nostro viaggio parte da Parigi, con le affascinanti e malinconiche melodie degli chansonniers, fa poi scalo in Sud America, per muoversi lentamente ai ritmi latini di rumba o tango e atterrare infine a Broadway, con le sue commedie musicali dal carattere brillante, ma non prive di venature sentimentali». In scaletta “La vie en rose” (Louis Guglielmi/Edith Piaf), “Douce France” (Charles Trenet), “Les feuilles mortes” (J oseph Kosma/Jacques Prevert), “Youkali” (Kurt Weill/Roger Farnay), “Besame Mucho” (Consuelo Velázquez), “Amapola” (Joseph Lacalle), “Volver” (Carlos Gardel/Alfredo Le Pera), “Milonga del Angel” (Astor Piazzolla), “Los Pajaros Perdidos” (Astor Piazzolla/Mario Trejo), “Summertime” (George Gershwin/Dubose Heyward, Ira Gershwin), “The Man I Love” (George Gershwin/Ira Gershwin), “Memory” (Andrew Lloyd Webber/Trevor Nunn), “I Feel Pretty” e “Tonight” (Leonard Bernstein/Stephen Sondheim), “Over the Rainbow” (Arold Harlen/Edgar Yipsel Harburg). «Ognuno dei brani proposti è stato inserito in qualche classico del cinema internazionale e l’intera selezione può essere considerata una vera e propria colonna sonora, l’ascolto ideale per un lungo viaggio che ci riporta a noi stessi e alla nostra vita».

Nata a Bari, Margherita Rotondi si diploma in canto con il massimo dei voti al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e si specializza in Canto Barocco al Conservatorio di Musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara, conseguendo la laurea di secondo livello (110 e lode e menzione). Ha cantato nei teatri Petruzzelli di Bari, Carlo Felice di Genova, Tokyo Concert Hall, Festival della Valle D’Itria, Sassari, Opera de Chambre de Geneve, Olimpico di Vicenza, Teatro dell’Opera di Roma. Ha interpretato i ruoli di Arnalta e Nerone dell’Incoronazione di Poppea, Cherubino nelle Nozze di Figaro, Dimitri nella Fedora, Mercedes nella Carmen, Suor Zelatrice nella Suora Angelica, Dorabella nel Così Fan Tutte, Romeo ne I Capuleti e i Montecchi. Ha vinto il primo premio al I Concorso Internazionale di Canto Lirico Federico II presieduto da Maurizio Arena, il Premio Rotary alla 31° Concorso Internazionale Maria Caniglia di Sulmona ed il premio di Eccellenza co me allievo dell’Accademia “Rodolfo Celletti” di Martina Franca.

Vincenzo Cicchelli ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma in Pianoforte, la laurea specialistica in Musica vocale da camera e un master per Maestro collaboratore al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Da oltre vent’anni si dedica all’accompagnamento del canto: si è formato nel repertorio liederistico con Erik Battaglia ed Helmut Deutsch e nel repertorio operistico con Donato Renzetti, Leone Magiera, Vincent Scalera e Richard Barker. È stato pianista accompagnatore in masterclass di canto di Bruna Baglioni, Francesco Meli, Nicola Alaimo, Manuela Custer e Francesca Sassu e lavora come ripassatore di spartito. Si è esibito nei principali teatri e sale da concerto di Puglia nonché in prestigiosi contesti musi cali come “Suona Italiano” a Parigi, Fondazione “Casa Houck” a Riva San Vitale (Svizzera), “MiTo” a Torino e “Museo Bagatti Valsecchi” a Milano. Ha inciso il disco “Myrízon – Storie del Santo Nicola” per l’etichetta Digressione Music e si dedica con passione alla ricerca e alla divulgazione del repertorio per voce e pianoforte, attraverso l’ideazione di programmi a tema in cui intreccia brani provenienti da tutte le epoche, aree linguistiche e generi musicali.

L’etichetta pugliese Dodicilune è attiva dal 1996 e dispone di un catalogo di oltre 300 produzioni discografiche (cd, vinili, dvd) di artisti italiani e stranieri. Grazie a Ird e Believe i dischi sono distribuiti in Italia e all’estero nei migliori negozi di musica, nelle principali catene (Feltrinelli, Fnac, Ricordi, Mond adori, Melbookstore) e su 60 piattaforme di download/streaming digitale in circa 80 paesi in tutto il mondo (iTunes, Spotify, Deezer, AppleMusic, Amazon, Qobuz, Tidal).

Tracklist

1 – La vie en rose (Louis Guglielmi/Edith Piaf)

2 – Douce France (Charles Trenet)

3 – Les feuilles mortes (Joseph Kosma/Jacques Prevert)

4 – Youkali (Kurt Weill/Roger Farnay)

5 – Besame Mucho (Consuelo Velázquez)

6 – Amapola (Joseph Lacalle)

7 – Volver (Carlos Gardel/Alfredo Le Pera)

8 – Milonga del Angel (Astor Piazzolla)

9 – Los Pajaros Perdidos (Astor Piazzolla/Mario Trejo)

10 – Summertime (George Gershwin/Dubose Heyward, Ira Gershwin)

11 – The Man I Love (George Gershwin/Ira Gershwin)

12 – Memory (Andrew Lloyd Webber/Trevor Nunn)

13 – I Feel Pretty (Leonard Bernstein/Stephen Sondheim)

14 – Tonight (Leonard Bern stein/Stephen Sondheim)

15 – Over the Rainbow (Arold Harlen/Edgar Yipsel Harburg)

Line Up

Margherita Rotondi • mezzo-soprano

Vincenzo Cicchelli • piano

