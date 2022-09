Condividi subito la notizia

“A nome di tutta l’Amministrazione Comunale esprimo viva e piena solidarietà agli operatori economici per quanto accaduto all’alba di stamani al lido Bambulé Republic a Policoro”. A dichiararlo, il sindaco, Enrico Bianco, che interviene a poche ore dall’incendio che ha distrutto il lido, incenerendo la struttura situata alla fine del lato sinistro del lungomare di Policoro. “Mi auguro che si faccia pienamente e tempestivamente luce su quanto accaduto, affinché l’ombra della paura non ricada in una città dinamica, operosa e piena di vitalità come Policoro; affinché gli imprenditori, grande motore della nostra città, sentano sempre vicine le istituzioni a tutti i livelli”.

