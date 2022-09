Condividi subito la notizia

Sono stati terminati questa mattina i lavori di rifacimento dell’asfalto del tratto di via Guglielmi più vicino alle scuole. Iniziati martedì scorso 6 settembre, gli interventi sono stati eseguiti in tempi rapidissimi e conclusi prima dell’inizio delle lezioni per evitare possibili disagi agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico.

“Era questo il nostro obiettivo – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini – e con i tecnici degli uffici e la ditta abbiamo lavorato per ridurre il più possibile i tempi di realizzazione. I lavori proseguiranno sul restante tratto di via Guglielmi e sulle altre sei strade comprese nel Programma regionale Strada per Strada, via Filippo D’Angiò, viale Europa, viale della Libertà, via Giuseppe Fanelli, via San Girolamo Emiliani e via Davide Carrieri”.

Correlati