Taranto, 7 settembre 2022 – Angela Schiralli, ha 35 anni, attualmente è la direttrice dell’Ufficio Postale di Palagianello, vive a Castellaneta in provincia di Taranto. Da diversi anni calca i palcoscenici più prestigiosi del panorama musicale italiano e internazionale in compagnia del suo amato violoncello. Entrata in Poste nel 2011 all’ età di 25 anni e laureata in violoncello nel 2015 presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida del maestro Vito Paternoster. Ha collaborato con diverse Orchestre italiane, tra cui dal 2010 con l’Orchestra Fedele Fenaroli di Lanciano suonando con i direttori Laurent Petitgirard, Francesco Lanzillotta, Roberto Duarte e il pianista Louis Bacalov. L’ultima prestigiosa esperienza si è conclusa da pochi giorni con la tournée “Cocciante canta Cocciante” con l’Orchestra Saverio Mercadante diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

“Ricordo che ero contentissima di essere parte di questa grande famiglia ed ero una spugna prendevo sempre appunti e cercavo di apprendere il più possibile. La prima mansione è stata come operatrice di sportello, ho continuato a Mottola come consulente finanziaria per altri tre anni. Successivamente sono entrata a far parte della bellissima squadra commerciale di filiale come consulente mobile per circa 2 anni e poi sono stata scelta come referente commerciale di zona e attualmente da qualche mesi ho accettato una nuova sfida da direttrice dell’ufficio postale. Amo il mio lavoro. Poste ha contribuito a darmi la possibilità di potermi laureare in violoncello dopo dieci anni di conservatorio e di continuare gli studi informatici. La nostra azienda in fin dei conti è come una grande orchestra: ci sono tanti strumenti con caratteristiche diverse che insieme generano un bellissimo concerto. Ho iniziato capire l’importanza del lavoro di team durante la mia esperienza nella squadra commerciale di Filiale di Taranto, ho suonato con i miei colleghi sinfonie bellissime, coinvolgimenti umani e professionali che mi hanno permesso di affinare le mie conoscenze, strutturarmi a livello umano e professionale, un po’ come in un’orchestra dove l’affiatamento, il rispetto per i colleghi, l’accettazione delle diversità creano la sinfonia perfetta. Stesso discorso per la mia nuova avventura da direttrice. Qualche volta gli strumenti si scordano, ci sono problemi, nella vita come nel lavoro, uniti ci si fa forza e si ricomincia a suonare. Questo per me è il concetto di orchestra e di Posta Italiane.”

Ad attendere la giovane direttrice di Palagianello c’è già un nuovo prestigioso palco: la terza edizione del MediTa Festival, dove Riccardo Cocciante, Achille Lauro e Malika Ayane si esibiranno insieme a 50 elementi dell’Orchestra della Magna Grecia.

Poste Italiane- Media Relations.

