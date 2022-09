Condividi subito la notizia

Quattro amici di Gioia del Colle, in provincia di Bari, accomunati da due grandi passioni: le camminate e la Basilicata

Patrizia Eramo, Stella De Roma, Vanni La Guardia e Anna Maria Stasi, per il terzo anno consecutivo, affronteranno un cammino in terra lucana che li condurrà alla scoperta di luoghi, cultura, paesaggi e tradizioni. Dal 9 all’11 settembre i quattro amici percorreranno un itinerario ad anello che andrà da Rapone a Castelgrande, da Bella a Balvano per poi tornare a Rapone, il paese delle fiabe.

Il percorso si chiama, appunto, “Il Cammino delle Fiabe e delle Stelle” e condurrà i quattro amici in luoghi remoti e incantati, spesso sconosciuti anche a molti lucani.

Nel 2020 hanno percorso il “Cammino delle Ginestre” alla scoperta delle bellezze paesaggistiche di Aliano, Cirigliano, Accettura e Stigliano. L’anno successivo hanno ideato il “Cammino del Mischiglio” lasciandosi ispirare dalle ricchezze enogastronomiche di Calvera, Teana, Fardella e Chiaromonte.

Ma da dove nasce questo interesse per la Basilicata dei quattro amici camminatori? Scoprilo nel Podcast: Il cammino delle fiabe e delle stelle – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify

