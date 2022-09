Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

MARCONIA. Il gran concerto di Ivana Spagna, concluderà domenica 11 settembre alle ore 22 in piazza della Vittoria, i solenni festeggiamenti in onore della veneratissima Patrona di Marconia, la Madonna delle Grazie. Un concerto che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni, compresi i tantissimi forestieri dei paesi e regioni limitrofe, che non vorranno mancare al grande appuntamento. La kermesse settembrina, conferma così, oltre mezzo secolo di tradizione che vuole Marconia sempre al centro dei grandi eventi estivi del metapontino. Si è iniziato i primi giorni di settembre con un ricco programma civile e religioso messo in atto dal comitato presieduto dal parroco don Filippo Lombardi e da Antonio Gioia e composto da Don Alberto Delli Veneri, Rocco Tornese, Alberto Raimondo, Rocco Nivuori, Fabio Lo Franco, Mariolina Cisterna, Franco Leone, Giovanni Falotico, Marirosa De Nittis, Nicola Mancuso, Piero Vena, Antonio Prudente, Francesco D’Alessandro, con il Comitato di Onore che comprende l’On. Cosimo Latronico, Pietro Marrese, Presidente la Provincia di Matera e Domenico Albano sindaco di Pisticci. Si è andati avanti con varie cerimonie religiose ed altre interessanti iniziative e manifestazioni. Ora i festeggiamenti sono concentrati sugli ultimi tre giorni a cominciare da Venerdi 9 settembre con la celebrazione di una Messa a San Giovanni Bosco, preceduta da un giro motorizzato con partenza dalla chiesa di San Giovanni Bosco con traslazione della statua della Madonna, per le vie di Marconia. Al rientro accensione di luminarie in p.zza Elettra e spettacolo di musica popolare con il complesso dei “Nova FELIX”. Per sabato 10 settembre, alle ore 8,00 sparo di colpi oscuri, alle 9,00 giro per la città dea Banda pisticcese, alle 19,00 Messa in S. Giovanni Bosco, alle ore 20 asta del Carro Trionfale, e sfilata in via San Giovanni Bosco, Gramsci, Togliatti, Morandi, San Giovanni Bosco e alle ore 22 spazio allo spettacolo musicale in p.zza Elettra con gli “STEREO 8”. Domenica 11 settembre, giornata clou con sparo di colpi oscuri alle 7,45, alle ore 8,00 messa in San Giovanni Bosco , alle ore 9,oo giro per la città del Complesso Bandistico Città di Pisticci del Maestro Mariano Pastore, e allo stesso orario manifestazione per la pace “Peace e Bike”. Alle ore 11,00 messa in San Giovanni Bosco, 18,30 Messa Presieduta dal Vescovo Caiazzo, con successiva processione attraversando le vie San Giovanni Bosco, Giustino Fortunato, Togliatti, Scotellaro, Curiel, Di Vittorio, Togliatti, Firenze, Piazza Bologna, via Padova, Via Rovigo, via Liguria, via Emilia, via Romagna, via Cagliari, viale Italia, piazza Elettra ( chiesa) accolta da migliaia di fedeli festanti per tutto il lungo percorso. La serata si concluderà con il gran Concerto di Ivana Spagna con il suo straordinario repertorio e alla ore 24, spettacolo pirotecnico nella zona 167.

Correlati