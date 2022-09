Condividi subito la notizia

Il consiglio direttivo della federazione provinciale della Coldiretti Basilicata, ha nominato Luca Celestino, neo direttore della provincia di Potenza della confederazione agricola. Celestino, da febbraio del 2018 in Basilicata come coordinatore Gestionale, dopo aver maturato altre esperienze in Coldiretti Calabria e Puglia, prende il posto di Franco Carbone, nei giorni scorsi nominato direttore di Ara Basilicata. “Sono onorato di svolgere questo incarico in una terra che mi accolto ormai da 5 anni – ha dichiarato Celestino – lo svolgerò, consapevole del grande impegno che riveste, anche in questo preciso momento storico e di contesto, con il grande senso di responsabilità che mi ha visto sin qui impegnato sebbene con un ruolo differente nell’organizzazione. Lo stesso ruolo, mi ha consentito di conoscere il tessuto agricolo e le forti attitudini del territorio che metterò a frutto per affrontare i più opportuni percorsi verso i nuovi scenari di mercato e l’individuazione di nuove opportunità. Ringrazio la Confederazione Nazionale Coldiretti e i dirigenti della Federazione locale per la fiducia accordatami e porgo un caro saluto – ha concluso infine il neo direttore – al direttore uscente e amico Franco Carbone che ho avuto modo di apprezzare umanamente e professionalmente in questi anni in cui ho avuto modo di lavorare con lui”.

Potenza 8 settembre 2022​

