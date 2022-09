Condividi subito la notizia

Michele Casino candidato capolista per Forza Italia alla Camera interviene sul dibattito relativo alle aree interne della Basilicata . “La nostra regione -afferma Casino- sta subendo un processo di riduzione di popolazione che, secondo le stime, porterà, nel 2050, a 350.000 abitanti. Bisogna adottare sistemi, anche con risorse nazionali, per ridurre questa emorragia con metodi efficaci ad invertire la rotta. In questo senso andrebbe realizzata la ZES delle imprese culturali e creative con risorse e contributi alle PMI che si insediano nelle aree interne e che assumono personale autoctono: questo sarà possibile solo se sarà realizzata la fibra ad alta velocità e permetterà alle PMI di insediarsi in quelle aree e vendere servizi utilizzando l’autostrada telematica. Con questo sistema si potranno realizzare embrioni di attività produttive nelle aree interne intorno a cui realizzare anche micro sistemi di ricettività turistico alberghiera come primo indotto. La seconda fase potrebbe essere l’attivazione del sistema ricettivo diffuso con aiuti connessi alle risorse prevedibili all’interno della Zona Economica Speciale”.

