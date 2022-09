Condividi subito la notizia

Tutto pronto per “La Notte di Heraclea” edizione 2022, che si terrà sabato 10 settembre tra le centrali piazza Heraclea e piazza Dante. A comunicarlo, l’Amministrazione Comunale della Città – Assessorato Turismo, Spettacolo e Marketing, che ha organizzato l’iniziativa nata “con l’obiettivo – dichiarano il Sindaco Enrico Bianco e l’assessore al ramo, Massimiliano Padula – di ridare centralità al valore storico di Piazza Eraclea e dell’area limitrofa, simbolo e segno tangibile della Riforma Agraria che ha visto nascere la moderna Policoro”.

La serata avrà inizio alle ore 20 con la proiezione di un videomapping sulla facciata della Chiesa Madre con le immagini della Città. Alle 21:30, lo spettacolo si sposterà nell’adiacente Piazza Dante dove si terrà il concerto della PFM (Premiata Forneria Marconi) e a seguire Clementino in Dj set.

“Le prime due edizioni, 2015 e 2016, con ospiti Max Gazzè e Ron – concludono gli amministratori – sono state due serate indimenticabili per Policoro. In questa edizione invece, abbiamo cercato di unire diverse generazioni, in una linea temporale che si collega alla storia della nostra piazza e della nostra borgata. Una miscela sicuramente bella da vivere. Piazza Eraclea è stata la culla della nostra comunità, luogo di incontro e punto di riferimento per i Policoresi di oggi e dei loro padri e nonni; luogo da dove parte il nostro senso di comunità”.

Policoro, 08.09.2022

