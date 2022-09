Condividi subito la notizia

ufficiostampa@comune.lecce.it tramite aruba.it 13:05 (6 minuti fa) a Ufficiostampa

Buongiorno, vi inoltro in allegato il comunicato di convocazione della

conferenza stampa in chiusura del progetto “La creatività è popolare”,

prevista venerdì 9 settembre, alle ore 12, nel complesso della

parrocchia San Giovanni Battista, in via Novara.

Dal 10 giugno al 10 settembre, il progetto – finanziato tramite Avviso

PO Puglia Bellezza e Legalità per una Puglia Libera dalle Mafie – ha

trasformato in un laboratorio a cielo aperto il quartiere Stadio

impegnando ragazzi residenti di età compresa fra gli 8 e i 13 anni in

attività di coesione sociale attraverso l’arte, l’artigianato e il

piacere della condivisione nel fare. Molti dei laboratori si sono tenuti

nelle condoteche del quartiere e hanno visto coinvolti fra i docenti le

donne partecipanti al progetto LEF167 – Cantieri innovativi di antimafia

sociale, dal quale sono sorti la sartoria di comunità, l’apiario di

comunità e i laboratori creativi.

Alla conferenza stampa interverranno:

FABIANA CICIRILLO Assessora Pubblica Istruzione, Cultura e

Valorizzazione patrimonio culturale del COMUNE DI LECCE

DON GERARDO IPPOLITO Parroco di PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

ANTONIA DI FRANCESCO Presidente IOMED APS ENTE PROPONENTE

ROSANNA NANNI ASSOCIAZIONE 167REVOLUTION

ANNATONIA MARGIOTTA Responsabile Procedimento REGIONE PUGLIA

SANDRA ZAPPATORE Direttrice Generale ARCA SUD SALENTO

Pregandovi di segnalare la notizia e essere presenti, vi porgiamo

cordiali saluti.

Correlati