Domenica 11 settembre 2022, alle ore 10.30 nella Cittadella delle imprese di Taranto, il Ministro per il Sud, on. Mara Carfagna parlerà con il pubblico degli operatori economici del territorio provinciale di: Contratto Istituzionale di Sviluppo, ZES, Infrastrutture, Giochi del Mediterraneo e di nuove opportunità per la nostra Regione.

