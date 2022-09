Condividi subito la notizia

Stamattina la conferenza dei capigruppo ha deciso di rinviare il Consiglio regionale previsto per il 13 settembre a data da destinarsi. Una decisione che non condivido e sulla quale ho espresso assoluta contrarietà. Con il massimo rispetto per chi legittimamente si candida a rappresentare le istanze del territorio in Parlamento, ritengo che non si possano mettere in pausa le responsabilità che ci siamo assunti di fronte ai cittadini. Ce lo impone il grido di allarme che arriva dai lucani, non ultimo quello lanciato in Quarta Commissione dalle strutture della sanità privata. Una problematica che dovrebbe chiamare tutti i consiglieri, di maggioranza e minoranza, a impiegare il massimo sforzo per supportare la Giunta affinché si trovi una soluzione che non metta a repentaglio la salute dei cittadini e a rischio il posto di lavoro di centinaia di persone”.

Correlati