Condividi subito la notizia

Passa anche da Bari la Route21 Chromosome on the Road. Giunta all’ottava edizione, l’iniziativa dal nome che richiama il mito americano della Route 66, scegliendo però di cambiarne il numero in 21, con riferimento al cromosoma in più della sindrome di Down, fa tappa domani a Bari.

Promossa da Gian Piero Papasodero, vicepresidente dell’associazione Diversa-mente, che in sella alla sua Harley Davidson condivide un percorso in giro per l’Italia con ragazzi con sindrome di Down, nasce nel 2015 come un viaggio di amici che vanno a trovare altri amici, e nel tempo si trasforma in qualcosa di più grande, di più coinvolgente, in grado di toccare non solo le città ma soprattutto il cuore di quanti incrociano il suo cammino.

La Route 21 è una staffetta in cui i ragazzi si alternano, percorrendo le varie tappe del viaggio, per poi ritrovarsi tutti insieme alla partenza e all’arrivo del tour. Il viaggio in moto contribuisce a migliorare le doti sociali e relazionali dei giovani con sindrome di Down, lascia emergere le caratteristiche di ognuno, permette loro di stringere amicizie e rinsalda in loro un senso di appartenenza concreto.

I protagonisti di questa edizione di Route21 – partita il 1 settembre da Palermo, e che si concluderà a Roma il 5 ottobre dopo aver toccato 33 città – sono sei ragazzi che, a turno, saliranno a bordo della motocicletta guidata da Papasodero, percorrendo le strade d’Italia da Sud a Nord, dalla Sicilia al Veneto, dove ha sede l’associazione Diversa-Mente.

L’incontro di domani, giovedì 8 settembre, si terrà alle ore 12 nella sala giunta di Palazzo di Città: ad accogliere i partecipanti il sindaco, l’assessora al Welfare e il vicario generale dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto don Enrico D’Abbicco.

Correlati