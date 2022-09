Condividi subito la notizia

Ci sarà anche la Basilicata al Fall Show 22, l’evento fotografico organizzato dal Fondo Malerba per la Fotografia , che si svolgerà a Milano il prossimo 8 settembre. A partecipare alla seconda edizione, sarà Giuseppe Battafarano, già responsabile del Museo Archeologico nazionale della Siritide di Policoro, che prende parte con il progetto fotografico dedicato ai piccoli Centri Storici lucani. ‘Salviamo i nostri Centri Storici” infatti il nome del contest di Battafarano che ha inteso portare all’attenzione di coloro che amano la nostra storia antica e le nostre radici, l’importanza dei piccoli paesi che rappresentano una parte fondamentale per la nostra terra. Battafarano ha voluto rappresentare nei suoi scatti il borgo di Nova Siri, paese di origine e di altri dell’entroterra lucana. La macchina fotografica di Battafarano ha colto luoghi particolari mettendo in luce la bellezza e al tempo stesso la fragilità di questi luoghi Il cui destino sembra essere già scritto. Per Battafarano invece hanno tanto da raccontare ancora i nostri borghi che possono rappresentare quel qualcosa in più per la crescita della nostra terra. Le foto di Battafarano saranno esposte insieme a quelle di altri 14 autori al Fall Show 22 che sarà ospitato all’interno dello SpazioFMF di Milano che si terrà dal giorno 8 al 30 settembre e darà modo al pubblico di ammirare i progetti selezionati per l’occasione tra i più rappresentativi di ogni autore.

