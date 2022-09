Condividi subito la notizia

Relativamente alla proroga della Cigs per contratto di solidarietà, di cui all’art. 22 bis del D.lgs. n. 148/2015, dell’azienda Fca Italy spa, come richiesto dal ministero del Lavoro, presso la Direzione generale per lo Sviluppo economico è stato siglato oggi il piano di politiche attive tra Regione, Fca e organizzazioni sindacali.

Il piano prevede azioni di orientamento, aggiornamento / riqualificazione; e ogni altro supporto opportunamente proposto dalla Regione Basilicata nell’ambito della propria programmazione regionale, coerente con gli obiettivi prefissati con il piano e un intervento formativo avente l’obiettivo di accrescere le conoscenze generali sul processo di transizione energetica e tecnologica in corso da erogarsi ai lavoratori coinvolti nel piano a cura dello stabilimento di Melfi di Fca Italy spa.

