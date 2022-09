Condividi subito la notizia

I problemi della siccità e degli incendi che hanno colpito l’Europa e l’Italia durante l’estate sono stati affrontati dall’eurodeputata di Impegno Civico Chiara Gemma durante un suo intervento nella Commissione Affari regionali del Parlamento europeo.

“Non possiamo perdere tempo e dobbiamo concentrarci subito sugli interventi da programmare per avviare dei piani di prevenzione che evitino o riducano le emergenze – ha detto Gemma -.

Rispetto alla siccità, solo in Italia si stima che il 43% delle risorse idriche vada perso per via delle infrastrutture fatiscenti e inadeguate, con dei picchi ancora superiori nelle regioni del Sud, dove questa risorsa è ancora più preziosa.

La mancanza d’acqua è stata drammatica e sta impattando sui prezzi delle derrate agricole e sulle spalle delle famiglie, già alle prese con i rincari record dell’energia.

In più, – ha evidenziato l’europarlamentare – gli incendi verificatisi durante l’estate hanno peggiorato ulteriormente il degrado del suolo e delle aree boschive, due questioni ambientali tra le più urgenti da affrontare”.

“Per far fronte a queste emergenze è essenziale che le politiche dell’Ue sostengano gli Stati membri in tutte le azioni di prevenzione e che il processo di ripristino e riabilitazione del territorio e la messa in sicurezza delle infrastrutture diventino la chiave per limitare i cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Abbiamo bisogno di capire – ha sottolineato Gemma durante il suo intervento in Commissione Affari regionali – cosa è stato fatto finora in termini di prevenzione e adattamento delle infrastrutture e quali sono le previsioni della Commissione europea sugli investimenti necessari per combattere la desertificazione e gli eventi atmosferici estremi che ormai si verificano ciclicamente”.

