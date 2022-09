Condividi subito la notizia

641 mila euro per il risanamento della SP Oraziana e 1 mln di euro per la 109 Piano Regio che si aggiungono agli ulteriori 400 mila assentiti sulla stessa arteria quasi due anni fa. A queste assegnazioni si aggiungono gli oltre 3,4 mln di euro che consentiranno il completamento della strada Serrapotina, già interamente finanziata.

L’Oraziana, come da impegni presi con la Provincia di Potenza, con ulteriori risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Regionale, potrà aprire al traffico confidando nel rapido lavoro della Provincia.

Nell’ultimo tavolo con i sindaci dell’area, tenuto dell’Assessore a Venosa, la Provincia di Potenza ha garantito l’immediato avvio dei lavori non appena la Regione avesse reso disponibili le risorse.

Sulla Provincia di Matera, invece, sono stati stanziati quasi 4,5 mln di euro per la messa in sicurezza della SP 79 Stigliano-Gannano, fondamentale per i collegamenti dell’Area interna della collina materana.

La sicurezza della viabilità provinciale resta il tallone d’Achille del sistema infrastrutturale lucano, per questo il dipartimento infrastrutture ha previsto una ulteriore programmazione, immediatamente avviabile, di altri 16 mln di euro.

L’efficacia e la celerità dell’azione amministrativa delle Provincie diventa ora il nodo fondamentale da sciogliere per il rapido avvio dei lavori.

