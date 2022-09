Condividi subito la notizia

Nel corso dell’Assemblea dei Soci di Acquedotto Lucano che si è svolta oggi a Potenza, la Regione Basilicata, in qualità di socio di maggioranza, ha espresso il parere favorevole alle comunicazioni dell’Amministratore Unico sulle strategie aziendali e sulla riorganizzazione delle attività e ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2021 e la Relazione del Governo societario. Secondo la Regione Basilicata la riorganizzazione societaria proposta servirà a costruire strumenti più agili per affrontare sia i problemi del passato che quelli congiunturali. L’auspicio della Regione è che Acquedotto Lucano, anche attraverso la riorganizzazione, possa conseguire i vari obiettivi individuati dal Governo regionale. Tra questi: l’equilibrio gestionale anche alla luce dell’emergenza energetica, la calmierizzazione delle bollette, gli investimenti sulle reti, la transizione energetica anche in chiave ecologica, il rafforzamento del ruolo di gestore del servizio idrico integrato, preservare creditori e lavoratori. Anche le previste assunzioni -secondo la Regione- serviranno a rafforzare le già valide competenze per poter raggiungere prima e meglio gli obiettivi industriali fissati.

