È tutto pronto, in casa Ondatel Virtus Matera, per la stagione sportiva 2022/2023 nel campionato di serie C Silver, ormai alle porte.

È grande l’entusiasmo e la voglia di fare bene della società biancoceleste che sta lavorando alacremente per regalare ai propri tifosi una stagione da ricordare.

Per presentare il nuovo roster e lo staff e per illustrare gli obiettivi della società, è stata programmata per mercoledì 7 settembre alle ore 11.00 presso Hall Ondatel srl, in via delle officine 23 a Matera, la conferenza stampa di presentazione.

Parteciperanno, il Presidente Eustachio Papapietro, il team manager Cristiano Grappasonni e il coach Antonio Conterosito.

